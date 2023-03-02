TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Tülin ve Nurcan araştırılıyor. Peki, Esra Erol Tülin kimdir? Esra Erol'da Tülin Özdin Nurcan olayı nedir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Tülin ve Nurcan merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Tülin kimdir? Esra Erol'da Tülin Özdin Nurcan olayı nedir? Detaylar haberimizde..

ESRA EROL TÜLİN KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Tülin'in hayatı merak konusu oldu. Nurcan, 19 yaşındaki kayıp kardeşi Tülin Özdin'i bulmak için Esra Erol'da programına başvurmuştur. Nurcan Hanım kardeşi Tülin'in 9 gündür kayıp olduğunu ifade etmiştir. Tülin Özdin canlı yayına bağlandıktan sonra ertesi gün yayına gelerek ablası Nurcan ile yüzleşmiştir.