TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Tuğra araştırılıyor. Peki, Esra Erol Tuğra kimdir? Esra Erol Tuğra Hazar olayı ne? Esra Erol'da Tuğra İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Tuğra merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Tuğra kimdir? Esra Erol Tuğra Hazar olayı ne? Esra Erol'da Tuğra İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL TUĞRA KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Tuğra'nın hayatı merak konusu oldu. Tuğra Dulkadir, 39 yaşında Mersin'de yaşamaktadır. Esra Erol'da programına katılan Dulkadir, "Benden 17 küçük dini nikahlı eşim 3.5 aylık kızımızı kabul etmiyor" ifadelerini kullanmıştır.