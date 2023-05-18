TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Suzan araştırılıyor. Peki, Esra Erol Suzan kimdir? Esra Erol Suzan İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Suzan İzzet olayı nedir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Suzan merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Suzan kimdir? Esra Erol Suzan İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Suzan İzzet olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SUZAN KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Suzan'ın hayatı merak konusu oldu. Suzan, bebeğine DNA testi yaptırılması için Esra Erol'da programına başvurmuştur. Canlı yayında bebeğinin babası İzzet ile yüzleşen Suzan, Birlikte yaşadığım İzzet, 9 aylık bebeğin babası ben değilim diyor" ifadelerini kullanmıştır. Suzan'ın "Dilencilik benim mesleğim" sözleri programa damga vurmuştur.