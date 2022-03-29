Esra Erol son bölüm izle! ATV Esra Erol son bölüm full HD izle! | 29 Mart Esra Erol'da son bölüm izle!
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Esra Erol'da, 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün atv'de yayınlanan reality türündeki Türk televizyon programıdır. atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. İşte, Esra Erol son bölüm izle! ATV Esra Erol son bölüm full HD izle! | 29 Mart Esra Erol'da son bölüm izle! haberimizde...
Esra Erol son bölüm izle araştırılıyor. Esra Erol'da, 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün atv'de yayınlanan reality türündeki Türk televizyon programıdır. atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. İşte, Esra Erol son bölüm izle! ATV Esra Erol son bölüm full HD izle! | 29 Mart Esra Erol'da son bölüm izle! haberimizde...
Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!
Esra Erol'da son bölüm izlemek için ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu.
5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.
Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.
Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.
İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.
2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.
2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.
- Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003
- Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007
- Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007
- Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008
- Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014
- Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017
Oyunculuk deneyimi :
- Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004
- Başkan (TV Filmi) 2005
- Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005
- Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009
- Kamerayla İzdivaç - Sinema Filmi 2010