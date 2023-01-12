TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Simge Tatar araştırılıyor. Peki, Esra Erol Simge kimdir? Esra Erol Simge ve Hasan olayı ne? Esra Erol'da Simge TikTok hesabı ne? İşte detaylar...

Esra Erol Hasan kimdir? Esra Erol Hasan ve Simge olayı ne? Esra Erol'da Hasan İnstagram hesabı ne?

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Simge merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Simge kimdir? Esra Erol Simge ve Hasan olayı ne? Esra Erol'da Simge İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SİMGE KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Simge'nin hayatı merak konusu oldu. Simge Tatar'ın eşi Hasan, Esra Erol'da programına katılarak "Eşim Simge çocuğumu alıp Ozan Engin'e kaçtı" demiştir. Yayına bağlanan Simge Tatar, "Kocamı kıskandırmak için Ozan ile fotoğraflarımı kocama yolladım" ifadelerini kullanmıştır.