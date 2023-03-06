TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Sıla araştırılıyor. Peki, Esra Erol Sıla kimdir? Esra Erol'da Sıla Tufan olayı nedir? Esra Erol Sıla İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Sıla merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Sıla kimdir? Esra Erol'da Sıla Tufan olayı nedir? Esra Erol Sıla İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde..

ESRA EROL SILA KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Sıla'nın hayatı merak konusu oldu. Sıla Hanım, sadece 5 gün evli kaldığı Tufan Gezen'den boşanmak için programa başvurmuştur. Sosyal medyadan tanıştıklarını anlatan Sıla Hanım, "Sosyal medyada çok mutluyduk yüz yüze görüşünce sadece 5 gün sürdü" ifadelerini kullanmıştır.