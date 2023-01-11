Esra Erol Sibel kimdir? Esra Erol Mahmut ve Sibel olayı ne? Esra Erol'da Sibel İnstagram hesabı ne?

TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Sibel Ersoy araştırılıyor. Peki, Esra Erol Sibel kimdir? Esra Erol Sibel Ersoy olayı ne? Esra Erol'da Sibel İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Sibel Ersoy merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Sibel kimdir? Esra Erol Sibel Ersoy olayı ne? Esra Erol'da Sibel İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SİBEL KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Sibel'in hayatı merak konusu oldu. Sibel Ersoy'un eşi Mahmut Birsoy, sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını eşine benzeterek, boşanma davası açmıştır. Sibel Ersoy ise Esra Erol programına katılarak yardım istemiştir. Programa katılan Mahmut Birsoy ise, "Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım" ifadelerini kullanmıştır.