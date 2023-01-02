Esra Erol Serpil kimdir? Esra Erol Serpil Çevik olayı ne? Esra Erol'da Serpil İnstagram hesabı ne?

TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Serpil araştırılıyor. Peki, Esra Erol Serpil kimdir? Esra Erol Serpil olayı ne? Esra Erol'da Serpil İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Serpil merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Serpil kimdir? Esra Erol Serpil olayı ne? Esra Erol'da Serpil İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SERPİL ÇEVİK KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Serpil'in hayatı merak konusu oldu. İsmail Çevik, eşi Serpil'in eski sevgilisi Yasin Çorak'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'da programına başvurmuştur. Programa gelerek eşiyle yüzleşen Serpil, "Kocamın şiddetinden eski sevgilim Yasin'e kaçtım" ifadelerini kullanmıştır.