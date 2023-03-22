TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Selim araştırılıyor. Peki, Esra Erol Selim kimdir? Esra Erol'da Selim Selda olayı nedir? Esra Erol Selim İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Selim merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Selim kimdir? Esra Erol'da Selim Selda olayı nedir? Esra Erol Selim İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SELİM KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Selim'in hayatı merak konusu oldu. "Karım Selda Hatice'den şiddet görüyorum" diyen Selim Bey, eşinin kendisini evden kovduğunu söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemiştir.