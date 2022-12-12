TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyor. Esra Erol'da programına damga vuran Ramazan Ulusoy araştırılıyor. Peki, Esra Erol Ramazan kimdir? Esra Erol Gamze Ramazan Ulusoy olayı ne? Esra Erol'da Ramazan İnstagram ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Ramaza Ulusoy merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Ramazan kimdir? Esra Erol Gamze Ramazan Ulusoy olayı ne? Esra Erol'da Ramazan İnstagram ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL RAMAZAN KİMDİR?

Esra Erol'da programına katılan Bengüsu merak konusu oldu. Ramazan Ulusoy programa katılarak eşi Bengüsu'nun 5 aydır kayıp olduğunu dile getirmiştir. 3 çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan genç kadını Esra Erol buldu. Stüdyoya gelen kadın, kocasıyla yüzleşerek isteyerek evlenmediğini ve yıllarca şiddet gördüğünü anlatmıştır. Ramazan Ulusoy Bengüsu ile evlenirken şahidi olarak ilk eşini yapması büyük tepki çekmiştir.