Esra Erol nerede, hasta mı, izinli mi?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ancak, 31 Ocak 2025 Cuma günü ekrana gelen bölümün canlı yayın yerine bant kaydı olarak yayınlanması, izleyiciler arasında soru işaretleri yarattı. Esra Erol nerede, hasta mı, izinli mi?

ESRA EROL CANLI YAYINDA NEDEN YOKTU?

31 Ocak 2025 Cuma günü Esra Erol'da programının canlı yayın yerine bant kaydı ile izleyicilere sunulması dikkat çekti. Bu durum, izleyiciler arasında "Program final mi yaptı?" ve "Esra Erol neden canlı yayında değil?" gibi sorulara neden oldu.

Şu an için, ATV yönetimi veya Esra Erol tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Programın canlı yayın yerine bant kaydı olarak verilme sebebi netlik kazanmadı.

Gelişmeler doğrultusunda resmi açıklamalar geldiğinde, konuya dair en güncel bilgiler paylaşılacaktır.

ESRA EROL KİMDİR?

Başarılı televizyon sunucusu ve yapımcı Esra Erol, 12 Mayıs 1982'de İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatında çini ve seramik alanında eğitim aldıktan sonra üniversiteyi açık öğretim fakültesinde tamamladı.

2003 yılında televizyon dünyasına adım atan Esra Erol, kariyeri boyunca birçok farklı program sundu. Ayrıca Cennet Mahallesi, Alemin Kıralı, Yapışık Kardeşler ve Aldatmak dizilerinde oyunculuk deneyimi de yaşadı.

Başarılı sunucu, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Sunucu" ödülünü kazandı. 2023 ve 2024 yıllarında ise sunduğu program, "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" seçildi.

Esra Erol ve programı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ederek sizlere en güncel bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.