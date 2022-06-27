Esra Erol neden yok? Esra Erol bugün yok mu? Esra Erol'a ne oldu?

Yayınlandığı her bölümü ile gündemi belirleyen ve izleyicilerin beğenisini toplayan Esra Erol'da programı ATV yayın akışında yer almadı. Peki, Esra Erol neden yok? Esra Erol bugün yok mu? Esra Erol'ya ne oldu? İşte, detaylar…

ESRA EROL'DA NEDEN YOK?

Esra Erol'da programı 24 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı. Yeni bölümün yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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