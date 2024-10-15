Üye Girişi
Haberler

Esra Erol neden tehdit edildi?

Esra Erol neden tehdit edildi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol, sosyal medya üzerinden tehdit edildi. İzleyenler, bu tehditlerin sebebini merak ediyor. Bu durum, Esra Erol ve hayranları arasında büyük bir endişe yarattı.

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol, son günlerde sosyal medya üzerinden tehdit mesajları almaya başladı. İzleyiciler, bu tehditlerin nedenine dair çeşitli spekülasyonlarda bulunurken, durum özellikle Erol'un hayranları arasında büyük bir endişe yarattı. Sahte mehdi tarafından tehdit mesajı alan Esra Erol'un konu ile ilgili açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Esra Erol neden tehdit edildi?

ESRA EROL NEDEN TEHDİT EDİLDİ?

Sahte Mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından, ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'a tehdit mesajları ulaşmaya başladı. Tutuklanan Mustafa Çabuk'un müridi olan Hasan, Esra Erol'a ses kaydı göndererek tehditlerde bulundu. Kayıtta, Hasan şu ifadeleri kullandı: "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın, ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım."

Esra Erol neden tehdit edildi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Sosyal Medya Soğuk Haber Televizyon Esra Erol 3-sayfa Magazin Güncel Medya Atv

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman öldürüldü? Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.