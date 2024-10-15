Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol, son günlerde sosyal medya üzerinden tehdit mesajları almaya başladı. İzleyiciler, bu tehditlerin nedenine dair çeşitli spekülasyonlarda bulunurken, durum özellikle Erol'un hayranları arasında büyük bir endişe yarattı. Sahte mehdi tarafından tehdit mesajı alan Esra Erol'un konu ile ilgili açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Esra Erol neden tehdit edildi?

ESRA EROL NEDEN TEHDİT EDİLDİ?

Sahte Mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından, ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'a tehdit mesajları ulaşmaya başladı. Tutuklanan Mustafa Çabuk'un müridi olan Hasan, Esra Erol'a ses kaydı göndererek tehditlerde bulundu. Kayıtta, Hasan şu ifadeleri kullandı: "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın, ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım."