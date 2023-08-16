ATV'nin hafta içi her gün izleyicileri ile buluşan programı Esra Erol'da, sezon finali ile yayınlanmıştı. Seyirciler ise şimdi Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da ATV yeni sezon ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar…

ATV'nin popüler ve 8 sezon boyunca hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan programı " Esra Erol'da", geçtiğimiz ay sezonun finalini gerçekleştirmişti. Yaz mevsiminin sonuna doğru yaklaşırken, izleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da ATV yeni sezon ne zaman? İşte detaylar…

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün 16.00-19.00 arası ekranlara gelen Esra Erol'da, 2023-2024 yeni sezonunda yine ATV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek. 2 Haziran Cuma günü sezon finali yapan programın Eylül ayında, okulların açıldığı hafta başlaması bekleniyor.

Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.