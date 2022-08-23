Esra Erol ne zaman başlıyor 2022? Esra Erol yeni sezon ne zaman?

ATV'nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ile birlikte fenomen programları arasında yer alan "Esra Erol'da" yeni sezonun ne zaman başlayacağı son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon ne zaman? Esra Erol ne zaman başlıyor 2022?

Esra Erol ne zaman başlayacak? Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı " Esra Erol'da" programının başlangıç tarihi son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bu bağlamda Esra Erol'un ne zaman başlayacağı sık sık vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İnternette en çok "Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon ne zaman? Esra Erol neden yok? Esra Erol ne zaman başlıyor 2022?" soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde...

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin sevilen programının başlangıç tarihini yine Instagram'dan attığı hikaye ile sevenleriyle paylaşan Esra Erol, yeni sezon tarihi ile ilgili detaylar emrak ediliyor. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

GEÇEN YIL NE ZAMAN BAŞLADI?

Esra Erol'da programı önceki yıl 30 Ağustos'ta başlamıştı.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu.

5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

Kariyer

• Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

• Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

• Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

• Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

• Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

• Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2022

Oyunculuk deneyimi

• Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004

• Başkan (TV Filmi) 2005

• Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005

• Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009

• Kamerayla İzdivaç - Sİnema Filmi 2010Esra Erol haberleri için tıklayın