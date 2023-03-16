TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Nazmiye araştırılıyor. Peki, Esra Erol Nazmiye kimdir? Esra Erol'da İbrahim Nazmiye olayı nedir? Esra Erol Nazmiye İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Nazmiye merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Nazmiye kimdir? Esra Erol'da İbrahim Nazmiye olayı nedir? Esra Erol Nazmiye İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL NAZMİYE KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Nazmiye'in hayatı merak konusu oldu. Nazmiye, "Kocamdan şiddet gördüm gidecek yerim olmadığı için şiddete sessiz kaldım" ifadelerini kullanmıştır. 1 yıl öncesine kadar eşiyle arasında problem olmadığını söyleyen Nazmiye, "Kocam ve kayınvalidem yüzünden evden kaçtım" dedi.