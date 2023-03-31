TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Mesude araştırılıyor. Peki, Esra Erol Mesude kimdir? Esra Erol'da Mesude olayı nedir? Esra Erol Mesude İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Mesude merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Mesude kimdir? Esra Erol'da Mesude olayı nedir? Esra Erol Mesude İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL MESUDE KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Mesude'nin hayatı merak konusu oldu. Mehmet Yaşar, eşi Mesude'nin sosyal medyada tanıştığı biriyle kaçtığını söyleyerek Esra Erol'da programına katılmıştır. Canlı yayına gelen Mesude eşiMehmet'ten boşanma kararı aldığını açıklamıştır. Mehmet ise Mesude'ye aşkını itiraf ederek barışmak istediğini söylemiştir.