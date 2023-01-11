TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Mahmut Birsoy araştırılıyor. Peki, Esra Erol Mahmut kimdir? Esra Erol Mahmut Birsoy olayı ne? Esra Erol'da Mahmut İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Mahmut Birsoy merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Mahmut kimdir? Esra Erol Mahmut Birsoy olayı ne? Esra Erol'da Mahmut İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL MAHMUT KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Mahmut Birsoy'un hayatı merak konusu oldu. Mahmut Birsoy, sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını eşi Sibel Ersoy'a benzeterek, boşanma davası açmıştır. Sibel Ersoy ise Esra Erol programına katılarak yardım istemiştir. Programa katılan Mahmut Birsoy ise, "Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım" ifadelerini kullanmıştır.