Ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medya paylaşımından sonra hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Esra Erol'un kardeşinin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Esra Erol kız kardeşi kim? Esra Erol'un kardeşi Eda Erol kimdir? İşte detaylar...

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağının sevilen isimleri arasında yer alan Esra Erol, yeni sezonda da ekrana gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Esra Erol'un kardeşi merak konusu oldu. Kullanıcılar, Esra Erol'un kardeşinin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Esra Erol kız kardeşi kim? Esra Erol'un kardeşi Eda Erol kimdir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL KIZ KARDEŞİ KİM?

Esra Erol'un kardeşi bir dönem türkücü Alişan ile ilişki yaşayan Eda Erol'dur. Esra Erol kardeşi Eda Erol ve Alişan'ın tanışmasına vesile olmuştur. Eda Erol ve Alişan nişanlandıktan kısa bir süre sonra ayrılmışlardır.

ESRA EROL'UN KARDEŞİ EDA EROL KİMDİR?

Eda Erol, 1986 yılında dünyaya gelmiştir.Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olan Erol, Oyunculuk kariyerine ilk olarak 46 Yok dizisiyle adım atmıştır. Stajyer Mafya adlı filmle ilk sinema deneyimini yaşamıştır. Eda Erol bir dönem ablası Esra Erol'un aralıcığıyla şarkıcı Alişan ile birliktelik yaşamış fakat uzun süreli olmamıştır. Eda Erol şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmektedir.