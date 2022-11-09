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Esra Erol Kezban kimdir? Esra Erol Kezban Instagram hesabı ne? Esra Erol Kezban kaç yaşında, nereli?

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Esra Erol Kezban kimdir? Esra Erol Kezban Instagram hesabı ne? Esra Erol Kezban kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyor. Esra Erol'da programına damga vuran Kezban merakla araştırılıyor. Peki, Esra Erol Kezban kimdir? Esra Erol Kezban kaç yaşında, nereli? Esra Erol Kezban Instagram hesabı ne? İşte detaylar...

27 yaş küçük eşinin daha önceki evliliklerini öğrenen yaşlı adam, Esra Erol'da programında sinir krizi geçirdi27 yaş küçük eşinin daha önceki evliliklerini öğrenen yaşlı adam, Esra Erol'da programında sinir krizi geçirdi
09 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı09 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Kezban merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Kezban kimdir? Esra Erol Kezban kaç yaşında, nereli? Esra Erol Kezban Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

Televizyon ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da haftaiçi her gün saat 16:00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Esra Erol'da canlı izleme linki haberimizin devamında yer almakta.

Esra Erol CANLI izlemek için Esra Erol CANLI yazısına tıklayınız.

Esra Erol Kezban kimdir? Esra Erol Kezban Instagram hesabı ne? Esra Erol Kezban kaç yaşında, nereli?

Esra Erol'da programına damga vuran Kezban'ın hayatı araştırılıyor. Kezban, Sosyal medyadan tanıştığı insanların evine gittiğini söylemesiyle eleştirilere maruz kaldı. Kezban'ın eşi Kadir programa başvurmuştur. Eşiyle kaçarak evlendiğini söyleyen Kezban, üç ay boyunca eşi çalışmadığı için ilişkilerinde sıkıntılar başladığını dile getirmiştir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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