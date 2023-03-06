TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Kevser araştırılıyor. Peki, Esra Erol Kevser kimdir? Esra Erol'da Kevser olayı nedir? Esra Erol Kevser İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Kevser merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Kevser kimdir? Esra Erol'da Kevser olayı nedir? Esra Erol Kevser İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL KEVSER KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Kevser'in hayatı merak konusu oldu. Kevser, programa başvuran Arzu'nun görümcesi İbrahim'in ise kız kardeşidir.