TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran İrem Doğan araştırılıyor. Peki, Esra Erol İrem kimdir? Esra Erol İrem Doğan olayı ne? Esra Erol'da İrem Doğan İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran İrem Doğan merak konusu oldu. Peki, Esra Erol İrem kimdir? Esra Erol İrem Doğan olayı ne? Esra Erol'da İrem Doğan İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL İREM DOĞAN KİMDİR?

Esra Erol'da programa katılan İrem Doğan'ın hayatı merak konusu oldu. Evini ve arabasını satarak 1 milyon lira evden kaçan annesini bulmak isteyen 22 yaşındaki İrem Doğan, Esra Erol'da programına başvurdu. Kısa sürede bulunan anne ve kız canlı yayında bir araya geldi ama beklenildiği gibi bir kavuşma yaşanmadı.

"ANNE OLAN SARILMAYA ÇALIŞIR"

Canlı yayında bir araya gelen anne ve kız, birbirine sarılıp özlem gidermek yerine ortaya bazı iddialar attı. Annesinin kendisine sahip çıkmadığını ve yasak aşk yaşadığını ileri süren İrem, öfkeden deliye dönünce annesinin üzerine yürüdü. Annesine öfke kusan İrem, "Anne olan, özleyen insan gelip sarılmaya çalışır, değil mi? Kendini affettirmeye, öpmeye çalışır" dedi.

"KAÇ TANE İNSANLA BİRLİKTE OLDUN"

Yeliz Doğan, kızının yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. Annesinin tek başına yaşamayacağını söyleyen İrem, "Sen o Selçuk Kılıç ile yaşıyorsun ya da Metin Kalaca ile yaşıyorsun. Bağlansın yayına, ilişkiniz neyse o da anlatsın. Kaç tane insanla birlikte oldun belki de, bizi kandırdın" diyerek tepki gösterdi.