TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Hürü araştırılıyor. Peki, Esra Erol Hürü kimdir? Esra Erol'da Hürü olayı ne? Esra Erol Hürü TikTok hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Hürü merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Hürü kimdir? Esra Erol'da Hürü olayı ne? Esra Erol Hürü TikTok hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL HÜRÜ KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Hürü'nün hayatı merak konusu oldu. Programa konuk olarak gelen Hatice, Hürü'nün eşi Ahmet'i sevdiği için kuması olduğunu söylemiştir.