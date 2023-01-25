TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Hatice araştırılıyor. Peki, Esra Erol Hatice kimdir? Esra Erol'da Hatice ve Hürü olayı ne? Esra Erol Hatice İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Hatice merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Hatice kimdir? Esra Erol'da Hatice ve Hürü olayı ne? Esra Erol Hatice İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL HATİCE KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Hatice'nin hayatı merak konusu oldu. Esra Erol'da programa katılan Ümit, eşi Hatice'nin çocuklarıyla birlikte Hürü'nün eşi Ahmet'e kaçtığını söylemiştir. Hatice Hanım, canlı yayına katılarak Hürü'nün eşi Ahmet'i sevdiği için kuması olduğunu söylemiştir.