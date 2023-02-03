TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Hasan Yılan araştırılıyor. Peki, Esra Erol Hasan Yılan kimdir? Esra Erol'da Hasan ve Zeynep olayı nedir? Esra Erol Hasan İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Hasan merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Hasan Yılan kimdir? Esra Erol'da Hasan ve Zeynep olayı nedir? Esra Erol Hasan İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL HASAN KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Hasan'ın hayatı merak konusu oldu. Hasan, evinin gözetlendiğini ve eşi Zeynep'in buna izin verdiğini iddia etmektedir. "Karım kurduğu düzenekle duvardaki erkeklerle irtibat kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Hasan'ın sözleri tepki çekmiştir.