TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Hakan araştırılıyor. Peki, Esra Erol Hakan kimdir? Esra Erol Hakan İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Hakan ve Esma olayı nedir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Hakan merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Hakan kimdir? Esra Erol Hakan İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Hakan ve Esma olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL HAKAN KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Hakan'ın hayatı merak konusu oldu. Bursa'da yaşayan Hakan Öğmenoğlu, evi terk eden eşiyle barışmak için programa başvurmuştur. Hakan Öğmenoğlu, eşi eve geri dönsün diye günlerce aşk şiirleri okuyarak barışmak için Esma Hanım'ı ikna etmeye çalışmıştır. Eşini ikna etmeye çalışan Hakan Öğmenoğlu, aldatıldığını öğrenmiş ve karısı Esma'dan boşanma kararı almıştır.