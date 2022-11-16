Esra Erol Gülizar kimdir? Esra Erol Gülizar kaç yaşında, nereli? Esra Erol Gülizar TikTok hesabı ne?

ATV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyor. Esra Erol'da programına damga vuran Gülizar merakla araştırılıyor. Peki, Esra Erol Gülizar kimdir? Esra Erol Gülizar kaç yaşında, nereli? Esra Erol Gülizar İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Gülizar merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Gülizar kim? Esra Erol Gülizar kaç yaşında, nereli? Esra Erol Gülizar İnstagram hesabı ne?

ESRA EROL GÜLİZAR KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını anlattı. Karısının bulunması için canlı yayına çıkan Akbulut, boşanarak çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.

"ŞİDDET GÖRÜYORDUM, GECE EVDEN KAÇTIM"

İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Gülizar Akbulut, eve geri dönmeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım. Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum. Ben evden giderken çocukların yanında kimse yoktu. Evden gece çıkarak 4 km yol yürüdüm" dedi.

"15 YAŞINDAKİ ŞAHİN, KOCAMDAN DAHA İYİ"

Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri" dedi. Gülizar ise, "Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık" ifadelerini kullandı.