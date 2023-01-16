TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Gizem araştırılıyor. Peki, Esra Erol Gizem kimdir? Esra Erol Gizem olayı ne? Esra Erol'da Gizem İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Gizem merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Gizem kimdir? Esra Erol Gizem olayı ne? Esra Erol'da Gizem İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL GİZEM KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Gizem'in hayatı merak konusu oldu. Hasan, Esra Erol'da programına katılarak "Eşim Simge çocuğumu alıp Ozan Engin'e kaçtı" demiştir. Yayına bağlanan Simge Tatar, "Kocamı kıskandırmak için Ozan ile fotoğraflarımı kocama yolladım" ifadelerini kullanmıştır. Hasan'ın "Yuvamız baldızım yüzünden yıkıldı" ifadelerini kullanması üzerine Simge Tatar'ın ablası Gizem, programa katılmıştır.