TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Galip Yüce araştırılıyor. Peki, Esra Erol Galip kimdir? Esra Erol'da Galip Büşra olayı ne? Esra Erol Galip Yüce TikTok hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Galip Yüce merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Galip kimdir? Esra Erol'da Galip Büşra olayı ne? Esra Erol Galip Yüce TikTok hesabı ne?Detaylar haberimizde...

ESRA EROL GALİP YÜCE KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Galip Yüce'nin hayatı merak konusu oldu. Galip Yüce, Esra Erol'da programına katılarak eşi Büşra'nın aylar önce çocuklarını eve kilitleyip kaçtığını ve ortalıkta olmadığını iddia etmiştir. Kısa sürede bulunan Büşra Yüce, canlı yayına katıldı. Çocukları eve kilitlediğini kabul eden Büşra, yeni doğan çocuğun Galip Yüce'den olmadığını itiraf etti.