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Esra Erol Esma kimdir? Esra Erol Esma TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Esma ve Hakan olayı nedir?

Esra Erol Esma kimdir? Esra Erol Esma TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Esma ve Hakan olayı nedir?

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TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Esma araştırılıyor. Peki, Esra Erol Esma kimdir? Esra Erol Esma TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Esma ve Hakan olayı nedir? İşte detaylar...

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ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Esma merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Esma kimdir? Esra Erol Esma TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Esma ve Hakan olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ESMA KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Esma'nın hayatı merak konusu oldu. Hakan Bey programa katılarak eşi Esma ile barışmak istediğini söylemiştir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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