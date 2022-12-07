ATV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyor. Esra Erol'da programına damga vuran Erdi Harmancı araştırılıyor. Peki, Esra Erol Erdi kimdir? Esra Erol Erdi TikTok hesabı ne? Esra Erol Erdi Harmancı olayı ne? İşte detaylar...

Esra Erol Gamze kimdir? Esra Erol Gamze TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Gamze ve Erdi olayı ne?

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Erdi Harmancı merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Erdi kimdir? Esra Erol Erdi TikTok hesabı ne? Esra Erol Erdi Harmancı olayı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ERDİ KİMDİR?

Esra Erol'da programına katılan Nergiz Çağlak, kızı, Gamze Eler'in kayıp olduğu söyleyerek kızını kaçıran kişinin Erdi Harmancı olduğunu öne sürmüştür. Nergiz Çağlak, "Erdi önce Gamze'nin kuzeni Cansu'yu, sonra kızım Gamze'yi kaçırdı" ifadelerini kullanmıştır. Programın sunucusu Esra Erol ise Erdi Harmancı'nın evli olduğunu ortaya çıkardı. Harmancı'nın imam nikahlı eşinden iki çocuk sahibi olduğunu ifade eden Esra Erol, "Dini nikahlı eşini ve çocuğunu bırakıp başka bir şehirde, başka birine kaçtı. Sonra o kıza resmi nikah yapmıştı" dedi.

ESRA EROL ERDİ TİKTOK HESABI NE?

Esra Erol'da programına konu olan Erdi Harmancı'nın TikTok hesabı merak konusu oldu. Erdi Harmancı, @erdi.harmanci kullanıcı adıyla 51,6 bin takipçisi bulunmaktadır.