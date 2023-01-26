TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Ercan araştırılıyor. Peki, Esra Erol Ercan kimdir? Esra Erol'da Ercan olayı ne? Esra Erol Ercan İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Ercan merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Ercan kimdir? Esra Erol'da Ercan olayı ne? Esra Erol Ercan İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ERCAN KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Ercan'ın hayatı merak konusu oldu. Ercan, 15 yıllık komşumuz Aleyna beni evlilik vaadi ile dolandırdı diyerek Esra Erol'da programına başvurmuştur. Programda iddialarda bulunan Ercan, Aleyna ve annesi benden 20 bin lira istemiştir ifadelerini kullanmıştır.