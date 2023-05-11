TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Eray araştırılıyor. Peki, Esra Erol Eray kimdir? Esra Erol Eray İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Eray ve Aybüke olayı nedir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Hakan merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Eray kimdir? Esra Erol Eray İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Eray ve Aybüke olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ERAY KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Eray Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Tuncay, evi terk eden eşi Aybüke'yi bulmak için programa başvurmuştur. Canlı yayında eşiyle yüzleşen Tuncay Bey, "Ben ölüm döşeğindeyken karım, halı yıkamacı Eray'a kaçtı" iddiasında bulunmuştur.