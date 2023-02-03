Esra Erol Elvan kimdir? Esra Erol'da Elvan Yıldız olayı nedir? Esra Erol Elvan İnstagram hesabı!

TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Elvan araştırılıyor. Peki, Esra Erol Elvan kimdir? Esra Erol'da Elvan olayı nedir? Esra Erol Elvan İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Elvan merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Elvan kimdir? Esra Erol'da Elvan olayı nedir? Esra Erol Elvan İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ELVAN KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Elvan'ın hayatı merak konusu oldu. Elvan Yıldız'ın anne ve kardeşi geçtiğimiz gün programa katılarak "Elvan ortadan kayboldu, kocasının öldürdüğünü düşünüyoruz." iddiasında bulunmuşlardı. Elvan Yıldız 3 Şubat Cuma günü canlı yayına katılarak ailesiyle yüzleşti. Programa katılan Yıldız, "Kocamdan şiddet görüyorum beni kurtar dedim Caner de geldi" ifadelerini kullanmıştır.