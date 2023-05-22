TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Elmas araştırılıyor. Peki, Esra Erol Elmas kimdir? Esra Erol Elmas ve Mahir olayı nedir? Esra Erol Elmas İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Elmas merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Elmas kimdir? Esra Erol Elmas ve Mahir olayı nedir? Esra Erol Elmas İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ELMAS KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Elmas'ın hayatı merak konusu oldu. Mehmet Bey, geçtiğimiz hafta programa katılarak eşi Elmas'ın karşı komşuları Mahir ile kaçtığını iddia etmiştir. Canlı yayına bağlanan Elmas iddiaları doğrulamış ve çocuğunu da yanına alacağını dile getirmiştir.