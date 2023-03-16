ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Duygu merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Duygu kimdir? Esra Erol'da Duygu Muhammet olayı nedir? Esra Erol Duygu İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

ESRA EROL DUYGU KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Duygu'nun hayatı merak konusu oldu. Muhammet Bey, Duygu Akbaş tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldım iddiasıyla Esra Erol'da programına katılmıştır. Duygu Akbaş hakkında iddiaları yanıtlamak adına Esra Erol'da programına gelmiştir.