TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Sıla Tuana araştırılıyor. Peki, Esra Erol'da Sıla Tuana olayı nedir? Esra Erol Sıla Tuana kimdir? Esra Erol Sıla Tuana ne oldu? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Sıla Tuana merak konusu oldu. Peki, Esra Erol'da Sıla Tuana olayı nedir? Esra Erol Sıla Tuana kimdir? Esra Erol Sıla Tuana ne oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL'DA SILA TUANA OLAYI NEDİR?

Esra Erol'da programına katılan Orçun Kalafat, "Kızım eski eşimin arkadaşı tarafından kaçırıldı" diyerek Esra Erol'dan yardım istemiştir.12 yaşındaki Sıla Tuana Kalafat'ı annesinin arkadaşı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç kaçırmıştır.

Bir haftadır her yerde aranan 12 yaşındaki Sıla Tuana'dan hiçbir haber alınamaması ile Tuana'dan umut tükenmeye başlamıştır. Sıla Tuana'nın annesi, "Kayıp başvurusunda bulunmadım. Kızımı ilk olarak günlük evlerde aradım. Fatih Mehmet'in kızıma takıntısı vardı" sözleriyle programa damga vurmuştu. Anne Ayşegül Uğur, bu açıklamalarının ardından gözaltına alınmıştır.