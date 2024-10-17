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Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü?

Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü?
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Ünlü televizyon programı Esra Erol'da şoke eden bir cinayet itirafı yaşandı. Son bölümde Ali Rıza Bey isimli konuk, kendi kızını neden öldürdüğünü itiraf etti. Peki, Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? İşte detaylar!

Esra Erol'da programına katılan Ali Rıza Bey'in cinayet itirafı damga vurdu. Olayın detayları izleyenler tarafından araştırılıyor. Ali Rıza Bey'in programa neden katıldığı ve kızını neden öldürdüğü merak ediliyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Esra Erol'da cinayet itirafı!

ESRA EROL'DA CİNAYET İTİRAFI

Esra Erol'da programında 16 Ekim Çarşamba günü canlı yayında yaşanan itiraf birçok kişiyi etkiledi. Esra Erol'un programında kendisinden 34 yaş küçük eşini aramaya gelen Ali Rıza Bey, kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenmek istemesi üzerine kızlarından birini öldürdüğünü itiraf etti.

Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü?

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ali Rıza Bey'e "Kaç evladınız var?" diye soran Esra Erol "5 taneydi. Birinin ölümüne sebep oldum. Öldürdüm" yanıtını alınca neye uğradığını şaşırdı. Esra Erol, "Siz evladınızı öldürdünüz. Öldürme sebebiniz neydi?" diye sordu. Ali Rıza Bey d bu soruya "68 yaşındaki bir adamla evlendirmişler. Ben bitmişim. Biz tartışırken yüzüme tükürdü ondan sonrasını ben bilmiyorum" diyerek yanıt verdi. Esra Erol ise kızını öldürdüğünü itiraf eden Ali Rıza Bey'e "Kendi canına, kendi evladına acımayan başka birine acır mı? Söylenecek herhangi bir şey de yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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