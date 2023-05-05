TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Çilem araştırılıyor. Peki, Esra Erol Çisem kimdir? Esra Erol Çisem İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Çisem ve Ogün olayı nedir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Çilem merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Çilem kimdir? Esra Erol Çilem İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Çilem ve Ogün olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ÇİSEM KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Çisem'in hayatı merak konusu oldu. Programa başvuran Çilem, kocasının başka birisiyle yaşadığını iddia etmiştir. İddialar üzerine canlı yayına gelen Ogün Bey, "Çilem'in karnındaki bebeğin babası ben olmayabilirim" sözleriyle programa damga vurmuştur.