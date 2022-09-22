Atv ekranlarının sevilen ve sıkı sıkıya takip edilen programı Esra Erol'da da gündemde Cemile var. Esra Erol'da da programına damga vuran Cemile merakla araştırılıyor. Kütahya'dan programa katılan Cemile'nin olayı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Cemile kim? Esra Erol Cemile olayı ne? Esra Erol'da Cemile ne dedi? Esra Erol 21 Eylül ne oldu?

Atv ekranlarının sıkı sıkıya takip edilen programı Esra Erol'da da yine bir olay gündem oldu. Esra Erol'da gündeminde Cemile yer alıyor. İzleyiciler ise Cemile'yi merak ediyor. Stüdyoyu birbirine katan Cemile arama motorlarında karşımıza çıkmakta. Peki, Esra Erol Cemile kim? Esra Erol Cemile olayı ne? Esra Erol'da Cemile ne dedi? Esra Erol 21 Eylül ne oldu?

ESRA EROL CEMİLE KİM?

Kütahya'dan Esra Erol'da programına katılan Cemile Karaca, evliliğinde problem yaşadığı için Esra Erol'un yardımına başvurdu. Cemile, 4 yıl önce eşi ile görücü usulü evlenmişti. Eşi, Ramazan Karaca'nın kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Cemile Karaca'ya Esra Erol yardımcı olmaya çalışıyor. Cemile Karaca şu sözleri söyledi; "Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm altınlarımı aldı, mağdur edildim." Sözlerinin ardından "Hiçbirinden şikayetçi olmadım, çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" dedi. Hamile olduğu zamanlar da bile eşi, Ramazan Karaca'dan şiddet gördüğünü canlı yayında anlattı. Cemile Karaca, eşi olan Ramazan Karaca'ya "Ben de senden ayrılmak istiyorum. Gel boşanalım, çocuklarımın velayetini ve altınlarımı ver." Dedi.

Programın ilerleyen dakikalarında Cemile Karaca, kayınvalidesi ile tartışmaya girdi ve gergin anlar yaşandı. Kayınvalidesinin görüntülü olarak programa bağlanmasının ardından Cemile Karaca, sinirlendi ve "'Ben kavgacı ve takıntılı bir insanım" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.