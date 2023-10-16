Esra Erol CANLI YAYIN! 16 Ekim Esra Erol CANLI İZLE! ATV Esra Erol yeni bölüm İZLE!

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ESRA EROL KİMDİR?

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

ESRA EROL CANLI YAYIN!