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ESRA EROL CANLI YAYIN | 13 Mart Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol son bölümde neler oldu?

ESRA EROL CANLI YAYIN | 13 Mart Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol son bölümde neler oldu?
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Esra Erol'un sunduğu ve hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan "Esra Erol'da" programı, 13 Mart 2025 tarihinde de izleyicileriyle buluşuyor. Programın canlı yayınını izlemek ve son bölümde yaşananları öğrenmek isteyenler için detaylar aşağıda...

ATV ekranlarının sevilen programı " Esra Erol'da", 13 Mart 2025 Perşembe günü yine izleyicileriyle buluşuyor. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan program, ilginç hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve aile dramlarıyla büyük ilgi görüyor. Peki, 13 Mart Perşembe Esra Erol canlı yayını nasıl izlenir? Esra Erol'un son bölümünde neler yaşandı? İşte, Esra Erol canlı yayın linki ve programın öne çıkan detayları!

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsniye Hanım, Esra Erol'da programına "Aldatıldım" diyerek katıldı. "Kocam kendinden yaşça büyük bir kadınla beni aldattı." diyerek uğradığı ihaneti anlattı. Davut Bey stüdyoya gelerek eşiyle yüzleşti.

Fettah Bey, Esra Erol'da programına yüzünü hiç görmediği annesini bulmak için katıldı. Yıllarca görmediği annesini arayan Fettah'a kötü haber geldi.

ESRA EROL CANLI YAYIN | 13 Mart Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol son bölümde neler oldu?Esra Erol'da

Esra Erol'da programına katılan Ayşe Hanım gözyaşları içinde yardım istedi. "Oğlum Ali Kaya ortadan kayboldu. Dayısı oğluma bir şey yapmış olabilir." diyerek kayıp oğlu Ali Kaya'yı aradı. Ali'yi günler sonra Esra Erol buldu.

Şafak Bey, "Karım Serap, Ferhat tarafından zorla alıkonuldu" diyerek Esra Erol'da programına katıldı. Yayına Serap'ın sevgilisi Ferhat katıldı ve hakkındaki iddiaları yanıtladı. Günler süren aramalardan sonra Serap bulundu.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

ESRA EROL CANLI İZLE

ATV canlı yayınla Esra Erol'da programını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden programa kesintisiz erişim sağlayabilir. Ayrıca atv.com.tr adresinden geçmiş bölümlere de ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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