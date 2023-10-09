Esra Erol CANLI İZLE! 9 Ekim Esra Erol yeni bölüm İZLE! Esra Erol'da FULL HD İZLE!

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ESRA EROL'DA KONUSU NEDİR?

Esra Erol'da, 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün atv'de yayımlanan reality türündeki Türk televizyon programıdır. Esra Erol daha önce 4 farklı kanalda izdivaç programı sunmuştur. 29 Nisan 2017 tarihinde Türkiye'de alınan bir kararla izdivaç programlarının yasaklanmasından sonra Esra Erol konsepti değiştirerek programı izdivaç programından hayatın içini alan bir konsepte evriltmiştir.

ESRA EROL CANLI İZLE!

Esra Erol'da programı hafta içi her gün saat 16.00'da ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.