En sevilen programlarından biri olan Esra Erol, hafta içi her gün izleyicileri ekranlara çekmeyi başarıyor. Geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Esra Erol'da programı büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İzleyiciler ise Esra Erol'da programının canlı yayın bağlantısını arayış içindeler. Esra Erol canlı izle! 27 Eylül Esra Erol'da canlı izleme linki! Bugünkü bölümü izle!

ATV'de her hafta içi öğleden sonra saat 16.00'da yayınlanan ve Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programı, büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Seyirciler ise canlı izleme linkini araştırıyor. Esra Erol canlı izle! 27 Eylül Esra Erol'da canlı izleme linki! Bugünkü bölümü izle!

ESRA EROL'DA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarında, izleyicilerle buluşan bu sevilen program, Esra Erol tarafından sunulan ve haftaiçi her gün saat 16.00'da yayınlanmaktadır. Program, izleyicilere ilginç ve duygusal hikayeleri, güncel konuları ve etkileyici misafirleriyle dolu bir deneyim sunmaktadır.

ESRA EROL CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'u izlemek için ATV internet sitesini veya kanalını tercih edebilirsiniz.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu.5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.