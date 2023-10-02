Esra Erol CANLI İZLE! 2 Ekim Esra Erol CANLI YAYIN! Esra Erol yeni bölüm İZLE!

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'un 2 Ekim tarihli canlı yayını izleyici ile buluştu. Yeni bölümünü kaçırmamak için canlı yayın linki araştırılıyor. İşte, Esra Erol canlı izleme linki!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol, hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Esra Erol'da programı yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. İzleyiciler tarafından Esra Erol yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Arama motorlarında ATV Esra Erol canlı yayın sorgulatılıyor. İşte, Esra Erol canlı yayın!

ESRA EROL'DA KONUSU NEDİR?

Esra Erol'da, 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün atv'de yayımlanan reality türündeki Türk televizyon programıdır. Esra Erol daha önce 4 farklı kanalda izdivaç programı sunmuştur. 29 Nisan 2017 tarihinde Türkiye'de alınan bir kararla izdivaç programlarının yasaklanmasından sonra Esra Erol konsepti değiştirerek programı izdivaç programından hayatın içini alan bir konsepte evriltmiştir.

ESRA EROL CANLI İZLE!

Esra Erol'da programı hafta içi her gün saat 16.00'da ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.