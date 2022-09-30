ESRA EROL CANLI| Esra Erol'da CANLI izle! 30 Eylül Esra Erol canlı izleme linki! ATV Esra Erol bugünkü bölüm izle! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izlem

ATV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler ise Esra Erol'da programının canlı yayın linkini araştırıyor. Esra Erol'da CANLI izle! 30 Eylül Esra Erol'da canlı izleme linki! ATV Esra Erol'da bugünkü bölüm izle! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izleme linki!

Uğruna ailesini bıraktığı kocası hem aldattı hem dövdü! Fatma, Esra Erol'da ağlayarak veryansın etti

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri ATV Esra Erol'da programının canlı yayın linkini araştırıyor. Esra Erol CANLI izle! 30 Eylül Esra Erol'da canlı izleme linki! ATV Esra Erol bugünkü bölüm izle! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izleme linki!

ESRA EROL'DA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Televizyon ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da haftaiçi her gün saat 16:00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Esra Erol'da canlı izleme linki haberimizin devamında yer almakta.

Esra Erol CANLI izlemek için Esra Erol CANLI'ye tıklayınız.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu.

5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

ESRA EROL'UN TELEVİZYON KARİYERİ

• Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

• Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

• Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

• Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

• Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

• Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017