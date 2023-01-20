TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Büşra araştırılıyor. Peki, Esra Erol Büşra kimdir? Esra Erol Büşra TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Büşra olayı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Büşra merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Büşra kimdir? Esra Erol Büşra TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Büşra olayı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL BÜŞRA KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Büşra'nın hayatı merak konusu oldu. Büşra Yüce'nin eşi Galip Yüce, Esra Erol'da programına katılarak Büşra'nın aylar önce çocuklarını eve kilitleyip kaçtığını ve ortalıkta olmadığını iddia etmiştir. Kısa sürede bulunan Büşra Yüce, canlı yayına katıldı. Çocukları eve kilitlediğini kabul eden Büşra, yeni doğan çocuğun Galip Yüce'den olmadığını itiraf etti.