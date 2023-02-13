ATV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyorken ülkemizde meydana gelen büyük depremin ardından diziler ve programlar yayın yapmıyor. İzleyiciler ise Esra Erol bugün var mı, yok mu? 13 Şubat Esra Erol var mı? Esra Erol ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırdı.

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyorken Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem ile tüm ülkenin yürekleri yandı. Dizilerin ve programların yayın yapmamasının üzerine Esra Erol bugün var mı, yok mu? 13 Şubat Esra Erol var mı? Esra Erol ne zaman yayınlanacak? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

ESRA EROL BUGÜN VAR MI?

Esra Erol programı 13 Şubat günü ekranlara yer almayacak. ATVyayın akışında yer almayan programın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı hakkında ise henüz bir duyuru gelmedi.