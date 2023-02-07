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Esra Erol bugün var mı? Esra Erol yok mu, neden yok? Esra Erol yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Esra Erol bugün var mı? Esra Erol yok mu, neden yok? Esra Erol yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programını yayın akışında göremeyen kullanıcılar Esra Erol neden yok? sorusunu araştırıyor. Peki, Esra Erol bugün var mı? Esra Erol yok mu, neden yok? Esra Erol yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Esra Erol neden yok? Esra Erol bugün yok mu? 6 Şubat Esra Erol bugün neden yok?Esra Erol neden yok? Esra Erol bugün yok mu? 6 Şubat Esra Erol bugün neden yok?

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programın ne zaman yayınlanacağı araştırıyor. Esra Erol bugün var mı? sorusu merak konusu oldu. Peki, Esra Erol bugün var mı? Esra Erol yok mu, neden yok? Esra Erol yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL BUGÜN VAR MI?

Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. Meydan gelen deprem sonrasında Esra Erol'da programı bugün yayınlanmayacaktır.

Esra Erol bugün var mı? Esra Erol yok mu, neden yok? Esra Erol yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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