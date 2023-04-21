ATV ekranlarının sevilen programı olan Esra Erol'da bugün ekranlara gelmedi. Esra Erol izleyiciler ise arama motorlarında Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı? sorusunu araştırdı. Sevilen programın ekranlara gelmemesinin ardından aratılan Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı? 21 Nisan Esra Erol neden yok, bitti mi? sorularının yanıtı haberimizde.

21 Nisan Esra Erol neden yok, bitti mi? sorusu araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programı 21 Nisan günü ekranlara gelmedi. Programı ekranlarda göremeyen vatandaşlar ise arama motorlarında Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı? 21 Nisan Esra Erol neden yok, bitti mi? sorularını araştırdı. Peki, Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı? 21 Nisan Esra Erol neden yok, bitti mi? Detaylar haberimizde.

ESRA EROL BUGÜN NEDEN CANLI YAYIN YAPMADI?

Esra Erol programı Ramazan Bayramı nedeniyle 21 Nisan günü ekranlara gelmedi. Ramazan Bayramı'nın bitişiyle beraber ekranlarda yerini alacak.